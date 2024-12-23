Этторе Мессина о травме Джоша Нибо: «Будем надеяться, что речь идет о нескольких месяцах»

Джош Нибо получил третью травму в сезоне сразу после возвращения.

27-летний форвард набрал 11 очков и 8 подборов за 16,5 минуты на площадке в первой игре после выздоровления против «Баварии» в рамках Евролиги.

Нибо столкнулся с игроком соперника, пытаясь помешать данку, и вынужден был покинуть площадку после этого, скорее всего, с травмой руки.

Этторе Мессина дал дополнительные комментарии: «Его обследуют самые видные специалисты. Очень редкая травма. Речь идет о месяцах, а не о неделях.

И будем надеяться, что мы говорим о нескольких месяцах».