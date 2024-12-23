Этторе Мессина о травме Джоша Нибо: «Будем надеяться, что речь идет о нескольких месяцах»
Джош Нибо получил третью травму в сезоне сразу после возвращения.
27-летний форвард набрал 11 очков и 8 подборов за 16,5 минуты на площадке в первой игре после выздоровления против «Баварии» в рамках Евролиги.
Нибо столкнулся с игроком соперника, пытаясь помешать данку, и вынужден был покинуть площадку после этого, скорее всего, с травмой руки.
Этторе Мессина дал дополнительные комментарии: «Его обследуют самые видные специалисты. Очень редкая травма. Речь идет о месяцах, а не о неделях.
И будем надеяться, что мы говорим о нескольких месяцах».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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