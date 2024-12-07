Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед не отчислен, он в команде»
Обрад Фимич опроверг слухи об исключении Алексея Шведа из состава «Шаньси».
«Что комментировать, что болельщики пишут? Алексей не отчислен. Он в команде», — сказал агент.
В обновленном списке легионеров на официальном сайте китайской баскетбольной ассоциации CBA в составе «Шаньси» нет имени российского защитника. Место Шведа в ростере клуба занял восстановившийся после травмы сенегалец Ибраима Фалль Файе.
Сегодня Швед не участвовал в матче «Шаньси» против «Гуанчжоу» (130:104).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости