Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед не отчислен, он в команде»

Обрад Фимич опроверг слухи об исключении Алексея Шведа из состава «Шаньси».

«Что комментировать, что болельщики пишут? Алексей не отчислен. Он в команде», — сказал агент.

В обновленном списке легионеров на официальном сайте китайской баскетбольной ассоциации CBA в составе «Шаньси» нет имени российского защитника. Место Шведа в ростере клуба занял восстановившийся после травмы сенегалец Ибраима Фалль Файе.

Сегодня Швед не участвовал в матче «Шаньси » против «Гуанчжоу» (130:104).