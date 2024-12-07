У Леброна больше трипл-даблов после 35 лет (31), чем у следующих 10 игроков в данном списке вместе взятых

Леброн Джеймс продолжает творить историю НБА.

39-летний форвард «Лейкерс » оформил очередной трипл-дабл в матче с «Атлантой» (132:134 ОТ) в пятницу – 39 очков, 10 подборов и 11 передач.

У Леброна больше трипл-даблов после наступления 35 лет (31), чем у следующих 10 игроков в данном списке вместе взятых.