У Леброна больше трипл-даблов после 35 лет (31), чем у следующих 10 игроков в данном списке вместе взятых
Леброн Джеймс продолжает творить историю НБА.
39-летний форвард «Лейкерс» оформил очередной трипл-дабл в матче с «Атлантой» (132:134 ОТ) в пятницу – 39 очков, 10 подборов и 11 передач.
У Леброна больше трипл-даблов после наступления 35 лет (31), чем у следующих 10 игроков в данном списке вместе взятых.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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