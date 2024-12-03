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Зак Лоу: «Джамал Мозли будет фаворитом на звание тренера года. «Орландо» обязателен к просмотру»

Зак Лоу высоко оценивает успехи «Орландо».

«Если вы мечтаете об «олдскульном», контактном, защитно-ориентированном баскетболе, вам надо обязательно подключаться к просмотрам матчей «Орландо». Они не просто хороши в обороне, они наслаждаются ей. Настоящие злодеи. Им нравится выводить соперника из себя. Они вкладываются в каждое свое действие. Каждая передача мяча выглядит смертельной.

Результат в 15-7, с учетом всего 5 матчей Паоло Банкеро и 13 матчей из 22 на выезде, выглядит потрясающе. Джамал Мозли будет фаворитом на звание тренера года, все его баскетболисты играют в умный баскетбол и выкладываются по полной», – описал свои впечатления обозреватель.

Форвард Паоло Банкеро пропустил уже больше месяца из-за травмы мышц живота. «Орландо» занимает 3-ю строчку Восточной конференции (15-7).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Зака Лоу
logoНБА
Зак Лоу
logoДжамал Мозли
logoОрландо
logoПаоло Банкеро
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