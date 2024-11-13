0

Тим Хардуэй избежал серьезной травмы головы

Тим Хардуэй-младший не смог доиграть матч с «Майами».

Защитника «Детройта» увезли с площадки на кресле-каталке после того, как ему два раза досталось по голове в одном владении.

Компьютерная томография не выявила у Хардуэя серьезных повреждений.

Баскетболисту нанесли швы в связи с попаданием локтем по лицу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
травмы
logoДетройт
logoНБА
logoТим Хардуэй-младший
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осар Томпсон получил разрешение НБА на возвращение на площадку
111 ноября, 15:25
Джейлен Дюрен получил травму левого голеностопа
47 ноября, 07:50
Д’Анджело Расселл может пропустить матч с «Детройтом» из-за ушиба стопы
4 ноября, 12:28
У Карла-Энтони Таунса растяжение связок запястья. Его участие в матче с «Пистонс» под вопросом
11 ноября, 08:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стив Керр: «Клэй принял правильное решение, перейдя в «Даллас»
19 минут назад
«Фенербахче» потерял Девона Холла на неопределенный срок из-за перелома
24 минуты назад
Евролига. «Партизан» – «Барселона», «Париж» сыграет с «Жальгирисом»
45 минут назад
Эрик Споэльстра о тайм-ауте в концовке матча с «Пистонс»: «Поддался эмоциям и допустил ужасную ошибку. Это позор»
1сегодня, 08:29
Джоэл Эмбиид: «Пока не доверяю левому колену, мне надо преодолеть это. Хотя и без этого могу быть довольно хорош»
4сегодня, 08:12
Бруну Фернанду и Стефен Карри – авторы лучших моментов игрового дня НБА
3сегодня, 07:59Видео
Клэй Томпсон: «Оказываться по другую сторону баррикад во время очередной вспышки от Стефа – довольно печально»
6сегодня, 07:43
Иммануэл Куикли выбыл из строя как минимум на одну неделю
сегодня, 07:20
Энтони Дэвис получил разрешение сыграть против «Мемфиса», несмотря на повреждение глаза
3сегодня, 07:00
Тима Хардуэя увезли на кресле-каталке после того, как ему два раза досталось по голове в одном владении
1сегодня, 06:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» – «Литкабелис», «Бешикташ» против «Гран-Канарии» и другие матчи
49 минут назад
Андреас Пистиолис перед матчем с «Уралмашем»: «ЦСКА находится на завершающей стадии очень сложного графика»
59 минут назад
Стеф Карри по согласованию с Клэем Томпсоном не стал произносить речь в перерыве матча «Уорриорз» – «Мэверикс»
1сегодня, 07:27
Кэмерон Бринк снялась в купальнике для ежегодного издания Sports Illustrated
7сегодня, 04:59Фото
Cаша Обрадович после поражения от «Црвены Звезды»: «Это позор»
вчера, 21:28
Представлен новый мяч для Кубка НБА
1вчера, 21:10Видео
Кристиан Вуд пропустит как минимум еще один месяц из-за боли в колене
1вчера, 20:55
«Если кайфанешь от игры, то продолжай, нет – заканчивай играть». Виталий Фридзон дал совет Артему Дзюбе при переходе в «Акрон»
1вчера, 20:08
Мишель Бидл: «Ставлю доллар на то, что Дрэймонд Грин сегодня получит технический»
1вчера, 19:58
Сэм Деккер подписал краткосрочный контракт с «Ховентудом»
1вчера, 19:20