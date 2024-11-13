Тим Хардуэй избежал серьезной травмы головы

Тим Хардуэй-младший не смог доиграть матч с «Майами».

Защитника «Детройта » увезли с площадки на кресле-каталке после того, как ему два раза досталось по голове в одном владении .

Компьютерная томография не выявила у Хардуэя серьезных повреждений.

Баскетболисту нанесли швы в связи с попаданием локтем по лицу.