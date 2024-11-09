«Атланта» отыграла «-24», но Кейд Каннингем отбился под сирену

Если попытаться вспомнить самые провальные клубы НБА за последние 10-15 лет, «Детройт» придет на ум моментально. В прошлом сезоне «поршни» проиграли 27 раз подряд и вместе с «Вашингтоном» смотрелись наиболее удручающе. В этом году парни стартовали с четырех поражений, но сейчас дела пошли в гору – 4-6.

Сегодня одолели в клатче «Атланту» – 122:121. Кейд Каннингем – главный герой.

Выстрелившая атака

«Детройт» занимает 26-ую строчку в атакующем рейтинге (109,1 в среднем за матч). Но сегодня ребята предстали неудержимыми в нападении. Итог первых 12 минут – 40:23 в пользу команды Кейда. Не сказать, что «Хоукс» славятся защитой, скорее, напротив, но пропустить столько от «Пистонс» – непростительно для команды, если она стремится в плей-офф. Кроме того, подопечные Снайдера совершили 17 потерь, трансформировавшихся в 26 очков в свою корзину .

Прорвало Тобайаса Харриса. 32-летний тяжелый форвард забросил 5 из 8 трехочковых, что не совсем в его стиле. И конечно, Кейд был великолепен, но о нем чуть позднее.

Клатч привезли себе сами

«Дейтройт» не был бы «Детройтом», если б не создал себе проблем. Хозяева, словно подсмотрев у оппонентов, стали допускать потери, коих накопилось 21 к концу игры. Это принесло гостям 28 очков.

В сравнении с «Хоукс», «Пистонс» – медленные. Только сравните очки, набранные в быстром отрыве – 26 от «Атланты» против 6 у «Детройта» . Тем не менее, «ястребы» вышли вперед всего один раз. И этого могло хватить для победы, ведь команда Янга повела за 12 секунд до конца. Но камбэк безжалостно пресек юный лидер хозяев.

– Отличная победа, особенно для поднятия морали. На одном отрезке мы играли замечательно, на другом – так себе. Но ребята проявили сплоченность, и смогли найти способы победить, – отметил на послематчевой пресс-конференции Джей Би Бикерстафф

Кейд – тот самый парень

Каннингем сегодня оформил третий трипл-дабл кряду (ранее в «Пистонс» это делал только Грант Хилл). Всего трипл-даблов в карьере у Кейда – пять, как и у Айзеи Томаса (делят вторую строчку в истории команды).

В клатче франчайз «Пистонс» отработал на обоих концах площадки: оформил сложный полукрюк с левой, чуть позже оказавшийся победным, и поставил блок-шот Оньеке Оконгву. Скидка Трэя Янга на него была великолепна, но Каннингем ее затмил.

– Мы отставали на одно очко, хотелось провести быструю атаку, чтобы в случае неудачи был шанс на подбор или фол. Спасибо Господу, я попал, а потом отзащищался, – сказал после игры Кейд Каннингем.

Первый номер драфта 2021 года потихоньку заматерел. Казалось бы, если ты играешь в слабой команде, на тебя никто не оказывает давления. На плей-офф вы не претендуете, так что играй в свое удовольствие, показывай лучший баскетбол и жди подмогу на драфте. Но в случае с Кейдом, все не так просто. «Пистонс» образца последних лет стали, пожалуй, одной из худших команд в истории лиги. Нельзя все неудачи сваливать на молодость. Все-таки юные игроки должны показывать потенциал для роста, а не вгонять болельщиков в депрессию антирекордами. Более того, можно вспомнить множество клубов с молодым костяком, за кем наблюдать – одно удовольствие. К примеру: «Мемфис», «Оклахома», «Индиана». Потому приятно видеть, что Кейд Каннингем неравнодушен. Его бесила череда поражений в прошлом сезоне, а ответственность за них парень брал на себя. Такое отношение к игре приносит свои плоды. Но работы еще много.

Фото: Gettyimages.ru /Nic Antaya