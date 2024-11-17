Джейсон Тейтум лидирует в «Бостоне» по очкам, подборам, передачам, перехватам и трехочковым

Джейсон Тейтум является лидером «Селтикс» почти по всем показателям.

Форвард «Бостона » Джейсон Тейтум в нынешнем сезоне лидирует в команде по очкам (29,7 в среднем за матч), подборам (7,9), передачам (5,9), перехватам (1,4) и трехочковым (4,2).

Кроме того, Тейтум лучший в команде по количеству точных бросков с игры (9,2) и с линии штрафных (7,1).