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Онуралп Битим подпишет контракт с «Фенербахче» и отправится в аренду в «Баварию»

Онуралп Битим возвращается в Европу.

По данным источников BasketNews, бывший форвард «Чикаго», как ожидается, подпишет долгосрочный контракт с «Фенербахче», а затем отправится в аренду в «Баварию» до конца сезона.

В своем дебютном сезоне в НБА Битим в среднем набирал 3,5 очка, 1,4 подбора и 0,6 передачи за матч. «Буллс» отчислили Битима 17 октября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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