Онуралп Битим подпишет контракт с «Фенербахче» и отправится в аренду в «Баварию»

Онуралп Битим возвращается в Европу.

По данным источников BasketNews, бывший форвард «Чикаго », как ожидается, подпишет долгосрочный контракт с «Фенербахче », а затем отправится в аренду в «Баварию» до конца сезона.

В своем дебютном сезоне в НБА Битим в среднем набирал 3,5 очка, 1,4 подбора и 0,6 передачи за матч. «Буллс» отчислили Битима 17 октября.