Йовица Арсич: «Енисею» не хватает в состав 5-6 игроков»

Йовица Арсич отметил нехватку игроков в составе «Енисея».

«Поздравляю команду «Самара » с победой. На протяжении 40 минут они демонстрировали хорошую агрессивную защиту и заслужили эту победу.

Сегодня в первой четверти некоторые наши лидеры не проснулись, и нам пришлось искать пятерку, которая будет хорошо функционировать и защищаться. Во второй и третьей четверти выглядели хорошо, у нас шла игра в нападении.

Но в четвертой четверти пробовали двигать мяч, пробовали трехочковые, но допускали много ошибок. Нам не хватает в состав 5-6 игроков, которые смогут играть с должным настроем все 40 минут, в конце некоторым из наших игроков не хватило сил», – заявил главный тренер «Енисея».

«Самара» на выезде переиграла красноярский «Енисей » – 73:58.