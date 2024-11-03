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Йовица Арсич: «Енисею» не хватает в состав 5-6 игроков»

Йовица Арсич отметил нехватку игроков в составе «Енисея».

«Поздравляю команду «Самара» с победой. На протяжении 40 минут они демонстрировали хорошую агрессивную защиту и заслужили эту победу.

Сегодня в первой четверти некоторые наши лидеры не проснулись, и нам пришлось искать пятерку, которая будет хорошо функционировать и защищаться. Во второй и третьей четверти выглядели хорошо, у нас шла игра в нападении.

Но в четвертой четверти пробовали двигать мяч, пробовали трехочковые, но допускали много ошибок. Нам не хватает в состав 5-6 игроков, которые смогут играть с должным настроем все 40 минут, в конце некоторым из наших игроков не хватило сил», – заявил главный тренер «Енисея».

«Самара» на выезде переиграла красноярский «Енисей» – 73:58.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Йовица Арсич
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