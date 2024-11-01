Матч «Црвены Звезды» с «Панатинаикосом» начался с минуты молчания в память погибших в Нови-Саде

В городе Нови-Сад обрушился козырек здания вокзала, погибли 8 человек.

2 ноября в Сербии станет днем траура. Проходящий в Белграде матч Евролиги между сербской «Црвеной Звездой » и греческим «Панатинаикосом» начался с минуты молчания в память жертв трагедии.