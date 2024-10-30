Дражен Анзулович после поражения от «Зенита»: «Одна команда играла на скорости, а другая не была готова к такой борьбе»

Дражен Анзулович назвал причины поражения «Самары» от «Зенита» – 61:92.

«Поздравляю команду «Зенит ». Это просто игра. Одна команда играла на скорости с учетом хорошей физической готовности, а другая играла после череды травм, не будучи готовой к такой борьбе, которая требовалась во встрече против такой качественной команды, как «Зенит».

Хотели показать здесь, что можем действовать ответственно», – сказал главный тренер «Самары».