Дражен Анзулович после поражения от «Зенита»: «Одна команда играла на скорости, а другая не была готова к такой борьбе»
Дражен Анзулович назвал причины поражения «Самары» от «Зенита» – 61:92.
«Поздравляю команду «Зенит». Это просто игра. Одна команда играла на скорости с учетом хорошей физической готовности, а другая играла после череды травм, не будучи готовой к такой борьбе, которая требовалась во встрече против такой качественной команды, как «Зенит».
Хотели показать здесь, что можем действовать ответственно», – сказал главный тренер «Самары».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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