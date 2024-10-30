«У меня на глазах выступили слезы». Пол Джордж рассказал о возвращении после перелома ноги
Пол Джордж рассказал о самом эмоциональном моменте в своей карьере.
«Когда я вернулся играть за «Индиану», это было эмоционально. Я плакал. У меня на глазах выступили слезы, когда я вернулся после перелома ноги в том первом матче против «Майами».
Это было определенно эмоционально. Я вложил все силы в возвращение, чтобы снова играть за этот клуб, и болельщики, стоя аплодировавшие мне, видели этот путь и то, насколько долгим и изнурительным он был для меня. Я определенно был эмоционален в тот вечер и очень благодарен, что «Индиана» позволила мне насладиться тем моментом возвращения в игру. Это был прекрасный вечер», – рассказал форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
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