Данкан, Гарнетт, Новицки, Мэлоун, Баркли – в пятерке лучших тяжелых форвардов в истории по мнению Карла-Энтони Таунса

Карл-Энтони Таунс выбрал лучшую пятерку тяжелых форвардов.

«Сначала я хотел поставить пятым Криса Боша. Но Чарльз Баркли был таким особенным. Настолько хорош. Людям надо найти время и посмотреть его лучшие подборки. Не верьте тому, что видите на TNT. Он был настоящим монстром», – заявил форвард «Нью-Йорка».

Лучшие тяжелые форварды по мнению Карла-Энтони Таунса: