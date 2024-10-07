  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Данкан, Гарнетт, Новицки, Мэлоун, Баркли – в пятерке лучших тяжелых форвардов в истории по мнению Карла-Энтони Таунса
3

Данкан, Гарнетт, Новицки, Мэлоун, Баркли – в пятерке лучших тяжелых форвардов в истории по мнению Карла-Энтони Таунса

Карл-Энтони Таунс выбрал лучшую пятерку тяжелых форвардов.

«Сначала я хотел поставить пятым Криса Боша. Но Чарльз Баркли был таким особенным. Настолько хорош. Людям надо найти время и посмотреть его лучшие подборки. Не верьте тому, что видите на TNT. Он был настоящим монстром», – заявил форвард «Нью-Йорка».

Лучшие тяжелые форварды по мнению Карла-Энтони Таунса:

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Club Shay Shay
logoДирк Новицки
logoКевин Гарнетт
logoТим Данкан
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoКарл Мэлоун
logoКарл-Энтони Таунс
Шэннон Шарп
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ESPN представил рейтинг Топ-25 игроков НБА в XXI веке. На 1-м месте Леброн Джеймс
9626 июля, 10:07
У НБА есть свой «Клуб 27». В этом возрасте все крутые игроки выходят на пик
1527 июня, 17:33
Пау Газоль назвал Топ-10 игроков в истории. В его списке оказалось 11 баскетболистов
1712 августа 2023, 10:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» уступила курскому «Динамо», МБА обыграла «Енисей» и другие результаты
29 минут назад
Шэмс Чарания займет место Эдриана Воджнаровски в должности главного инсайдера НБА на ESPN
7сегодня, 18:15
НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» играет с «Орландо», «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» и другие матчи
3сегодня, 17:40Live
Стивен Эй Смит: «Мне противно от циников. Леброн Джеймс заслужил право организовать выступление вместе с сыном»
13сегодня, 16:58
Брайан Скалабрини: «Последние четыре года Николы Йокича – это отрезок уровня Майкла Джордана»
4сегодня, 16:17
Харрисон Барнс: «Проиграл столько матчей из-за интеллекта Криса Пола. Теперь буду наслаждаться этой привилегией на своей стороне»
сегодня, 16:06
Боб Кузи: «Виктор Вембаньяма станет следующим Биллом Расселлом»
2сегодня, 15:45
Майк Буденхольцер: «Аналитика говорит, что комбинация Юсуфа Нуркича и Бола Бола была одной из наших лучших в прошлом году»
3сегодня, 15:30
Чарльз Ли: «Тре Мэнн очень хорош в розыгрыше, но меня впечатляет и его защита»
сегодня, 15:13
Патрик Беверли: «Чуть не вышвырнул телефон, когда увидел Дока Риверса на 22-м месте рейтинга. Он тренер уровня Фила Джексона»
14сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Лаврион» принимает «Олимпиакос»
сегодня, 17:20Live
Адриатическая лига. «Студентски центар» играет против «Задара»
сегодня, 17:20Live
«Монако» может подписать американского защитника Антонио Блэйкни
48 минут назад
«Маккаби» опередил «Фенербахче» в борьбе за Сэйбена Ли
1сегодня, 17:54
Дончич, Ирвинг, Томпсон и еще 5 игроков «Далласа» пропустят матч с «Мемфисом»
1сегодня, 17:20
Мэтт Барнс о своем месте в спортивной журналистике: «Ролевые игроки понимают жизнь в баскетболе и способны игнорировать свое эго»
сегодня, 16:45
Девин Васселл принял участие в тренировке «Сан-Антонио»
сегодня, 16:31
Американский центровой Деван Эрнандес перешел в «Промитеас»
сегодня, 13:37Фото
Мэтт Барнс: «Если я хочу послушать что-то о спорте, выберу наиболее экспертное мнение того, кто выступал на высочайшем уровне»
сегодня, 13:22
Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт поддержали удаление с трибуны болельщика, который не отдавал мяч судье
сегодня, 12:21Видео