Данкан, Гарнетт, Новицки, Мэлоун, Баркли – в пятерке лучших тяжелых форвардов в истории по мнению Карла-Энтони Таунса
Карл-Энтони Таунс выбрал лучшую пятерку тяжелых форвардов.
«Сначала я хотел поставить пятым Криса Боша. Но Чарльз Баркли был таким особенным. Настолько хорош. Людям надо найти время и посмотреть его лучшие подборки. Не верьте тому, что видите на TNT. Он был настоящим монстром», – заявил форвард «Нью-Йорка».
Лучшие тяжелые форварды по мнению Карла-Энтони Таунса:
Чарльз Баркли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Club Shay Shay
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