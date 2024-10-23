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Евгений Пашутин: «Трехочковые УНИКСа решили исход матча»

Евгений Пашутин назвал причины поражения «Пармы» от УНИКСа – 74:83.

«УНИКС — всегда серьезный соперник. Мы улучшили качество своей игры, сегодня практически три четверти контролировали ход матча и не давали сопернику отрываться. Контролировали подбор, меньше ошибались и совершали перехваты против прессинга. Попытались сделать большую ротацию, особенно в первых двух четвертях.

Думаю, что игра решилась в клатче, когда УНИКС забил нам несколько трехочковых бросков. Мы догоняли, был равный счет, но трехочковые УНИКСа решили исход матча. Плюс совершили несколько ошибок при проходе, которые также повлияли на итоговый результат. На таком уровне решает каждая мелочь.

Стали лучше защищаться и понимать друг друга, но пока этого не достаточно, чтобы обыгрывать первую четверку Лиги. Будем работать над собой. Сейчас самое главное восстановиться и играть с «Самарой» на победу», – сказал главный тренер «Пармы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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