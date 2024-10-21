«Че вы как вафлежуи… я вам такую Хиросиму-Нагасаки покажу». Как правильно мотивировать на отыгрыш «-15»

Как известно, добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом. В качестве символического револьвера у главного тренера «Пармы-М» Антона Катаева нашлись специфические образные выражения, сегодня покорившие соцсети.

Дело было в середине второй четверти матча между ЦСКА-Юниор и молодежной «Пармой» (той самой, что оказалась слишком хороша для колумбийских аферистов). Гости уступали 15 очков, 18:33.

И тут сверхэмоциональный тайм-аут тренера пермяков попал на камеру.

«Че вы, че вы делаете, вы как вафлежуи какие, вообще беспонтовщики! Вас каждого один в один нагнул, каждого из вас! Вы все единоборства просрали, вы проиграли весь подбор. Для этого тайм-аут нужно взять, чтобы вас лечить, чтобы вам напомнить, что вы мужики вроде как?! По крайней мере, если так в дУше посмотреть.

Где подбор, Головченко?

Ты чего вышел?

Ты сколько будешь сопли по носу размазывать?!

А?!

Ты, лига ВТБ, епта!

*****, говорю, сука, если вы за 6 минут сейчас не отыграете хотя бы 10 очков, я вам такую Хиросиму-Нагасаки устрою, вы у меня вспомните (неразборчивое)…

Встали и играть начали».

За этими словами последовало возвращение пермяков: за оставшиеся 6 минут они не отыграли 10 очков, но сократили дистанцию наполовину – 31:38, а в конце третьей уже вышли вперед – 50:48.

К сожалению, неизвестно, что происходило на другой скамейке. Но в четвертой четверти мотивационный импульс все-таки иссяк – за последние 10 минут «Парма» была разгромлена со счетом 58:78.

Антон Катаев – легендарный человек в Перми. Он с первого сезона играл за «Парму» (с 2012-го), в течение нескольких сезонов был лицом клуба и помог ему выиграть Кубок России-2015/16.

По завершении карьеры Катаев стал ассистентом Максима Шарафана в «ЦСКА-Юниор» и молодежке «Локо», затем три года проработал помощником в московской «Руне». А после закрытия клуба вернулся в Пермь.

В узком баскетбольном мире Катаев хорошо известен подобными экспромтами, как то, что на видео. Катаев – по отцу чеченец и сам признавался , что легко заводится.

При этом фотогеничность Катаева могла оценить и вся страна. У него была эпизодическая роль в «Движении вверх»: Катаев появился в кадре на несколько секунд, изображая югославского баскетболиста, который плюнул в спину Модестасу Пауласкасу в финале чемпионата Европы 1971 года.

«Это чисто пермская история, – объяснил агент Катаева Максим Шарифьянов. – Он нереально классный мужик, и его обожают пацаны в команде. Он, собственно, поэтому и может с ними разговаривать таким тоном, потому что все понимают, что это не переход на личности, не какая-то агрессия скрытая, а мотивирует он их так, зажигает .

Не могу сказать, что он прям уникален в том, как разговаривает с игроками. У него очень хорошая тренерская школа, потому что он лет пять работал с Максом Шарафаном, очень крутым тренером, он много умеет и как ассистент, и теперь как главный. У него и карьера была нормальная, и хорошие тренерские данные, и человеческие данные хорошие, и опыт большой. Думаю, впереди у него серьезная карьера».

Мы спросили у Антона Катаева, есть ли какое-то вдохновение за подобными экспромтами и почему все же не удалось дожать ЦСКА в этом конкретном матче.

«Скажу честно, нет никакого ориентира или тренера, с которого беру пример, – написал Катаев. – Это получается само собой. Верю лишь в то, что если вести себя таким образом постоянно, то это перестает работать. Плюс, большинство ребят в команде правильно реагируют, и их это заводит и мотивирует . Есть и те, кто после таких разговоров уходит в себя. К ним немного другой подход. Честно говоря, не ожидал и не думал, что столько народа отреагирует. У нас это случается достаточно часто. Не регулярно конечно, но бывает.

А в игре с ЦСКА, не хватило именно того, о чем я говорил в тайм-ауте. Злости, желания выиграть каждый эпизод, забрать все и не отдать ничего. Мы не слабее тактически и физически, но мы проиграли личные единоборства. А это ключ».

Антон Катаев: «Баскетбол в Перми — это религия»

Фото: vk.com/parmabasket