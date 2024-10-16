«До прихода в НБА играл на позиции разыгрывающего». Дуайт Ховард хотел стать вторым Мэджиком Джонсоном
Дуайт Ховард признался, что в детстве хотел стать вторым Мэджиком Джонсоном.
«Когда у меня была видеокассета с Мэджиком Джонсоном, я просто смотрел, как он делает упражнения, потом выходил на улицу и отрабатывал упражнения.
Я думал: «Боже, я хочу быть разыгрывающим защитником ростом 205 сантиметров, как Мэджик Джонсон». Он был для меня образцом. Все, чего я хотел – это быть разыгрывающим защитником.
На самом деле я играл на позиции разыгрывающего, пока не пришел в НБА. Это невероятно», – рассказал бывший игрок НБА в своем подкасте.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Above The Rim with DH 12
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