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«До прихода в НБА играл на позиции разыгрывающего». Дуайт Ховард хотел стать вторым Мэджиком Джонсоном

Дуайт Ховард признался, что в детстве хотел стать вторым Мэджиком Джонсоном.

«Когда у меня была видеокассета с Мэджиком Джонсоном, я просто смотрел, как он делает упражнения, потом выходил на улицу и отрабатывал упражнения.

Я думал: «Боже, я хочу быть разыгрывающим защитником ростом 205 сантиметров, как Мэджик Джонсон». Он был для меня образцом. Все, чего я хотел – это быть разыгрывающим защитником.

На самом деле я играл на позиции разыгрывающего, пока не пришел в НБА. Это невероятно», – рассказал бывший игрок НБА в своем подкасте.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Above The Rim with DH 12
logoМэджик Джонсон
logoДуайт Ховард
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