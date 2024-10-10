Деррик Роуз забронировал себе место в Зале славы. Тут нечего обсуждать

Карьера Деррика Роуза не была настолько выдающейся, насколько многим кажется, но вместе с тем это один из драматичнейших сюжетов в новейшей истории НБА. А спорт – это – особенно в эпоху, когда он конкурирует с другими видами развлечений – в первую очередь страсти и непредсказуемые повороты, и только потом результаты. Да, хорошо, когда есть и то, и другое, но и без наличия одной из этой составляющих можно срежиссировать карьеру со счастливой концовкой. И это как раз случай Деррика Роуза, который, несмотря ни на что, неминуемо попадет в Зал славы баскетбола.

Название – ключ к успеху

Полное название Зала славы – частый повод для апелляций, если у кандидата не получилось однозначно триумфальной карьеры в НБА. Вроде бы очевидное и ненавязчивое дополнение «…баскетбола» (а не НБА) предоставляет уйму пространства для маневра и высвобождает столько же околоюридических трактовок. И тут Деррику Роузу не обязательно вызванивать Сола Гудмана, чтобы ни о чем не волноваться.

Роуз из Южного Инглвуда, одного из самых бедных районов Чикаго, среди немногочисленных поводов для гордости которого фигурирует и школа Симеон. Баскетбольная команда Симеона трижды становилась чемпионами штата, два последних раза (в 2006-м и 2007-м) при Деррике Роузе.

Впервые Симеон прославил Бенджи Уилсон, городская легенда и в какой-то степени «Деррик Роуз до Деррика Роуза». Именно он в 1984-м привел «Росомах» к первым в истории команды титулам чемпионов города и штата. Это случилось в его первом же сезоне, а за считанные дни до начала второго 17-летнего парня застрелили на улицах Чикаго. Дело вызвало бурный резонанс вплоть до того, что мэр города Харольд Вашингтон выступил с публичным обращением, а после ужесточил меры получения и ношения огнестрельного оружия. Проститься с локальным героем пришел чуть ли не весь город, свои соболезнования выказывали все, начиная от соседей семьи Уилсон и заканчивая Мэджиком Джонсоном. В честь Бенджамина Уилсона была названа гимназия, а его 25-й номер стал чем-то сакральным для баскетболистов школы Симеон, с 1984-го его выдают только самым многообещающим игрокам.

Роуз на данный момент – последний, кто выступал под ним. И вполне заслуженно, мало того что он привел команду к чемпионству спустя 20 лет, так еще и сделал это в самой кинематографичной манере.

Спустя год «Вулверинз» подтвердили свой чемпионский статус, но что важнее – Роуз продолжил доказывать обоснованность выданных ему авансов и после, уже на новом уровне.

В первый год выступлений за команду университета Мемфиса Деррик – что нужно отметить, отыгравший 39 матчей из 40 – впервые за 25 лет вывел «Тайгерс» на первое место в регулярном чемпионате. В финале NCAA – туда «тигры» вернулись спустя да 22 года – андердоги лишь в овертайме проиграли многолетнему лидеру, университету Канзаса Саши Кауна.

На этом геройства Деррика за пределами НБА не закончились. За всеми многочисленными дебатами о правомерности его титула MVP и последующем омраченном травмами наследии мы как-то забываем, что у Роуза есть не одна, но целых две золотых медали чемпионатов мира (2010-го и 2014-го). В первом случае он стал лучшим ассистентом своей команды (3,2 передачи в среднем за игру), а во втором уступил только Джеймсу Хардену и Кайри Ирвингу (3,1 передачи против 3,2 и 3,6), каждый из которых получал больше игрового времени. Впрочем, это никак не мешало наслаждаться его игрой, Деррик выглядел легконогим, мобильным, креативным.

Все это существенно добавляет вистов карьере Роуза, предоставляя еще больше поводов для рефлексии на тему пресловутого вопроса «А что, если бы…?».

Роуз отыграл на уровне Зала славы критически мало, но у него есть козырь. И это не только MVP

Хотя начать, конечно же, необходимо именно с него. Важно понимать, что каждый игрок, получавший MVP, неизменно попадал в Зал славы. И Роуз, во-первых, как самый молодой MVP в истории (разыгрывающему на момент вручения награды было 22 года), и, во-вторых, пострадавший не по своей вине, а в силу обстоятельств – ну, вот совершенно не тот, на ком лига решит прервать эту традицию. Хотя бы потому, что к своей награде он шел с первых дней в лиге и совершенно осознанно.

Лучшего новичка он получил по мнению 111 из 120 голосовавших. Вторую строчку каким-то непостижимым сейчас образом занял «УНИКС драфта» О Джей Мэйо, за лидерство которого проголосовали аж пять человек. Но эта метаирония еще больше подчеркивала незыблемость позиций Роуза.

Во втором сезоне Роуз попал на свой первый из трех Матчей звезд и, по сути, обосновался в элите НБА. Он стал первым представителем «Чикаго» на основном Матче звезд с тех пор, как команду покинул Джордан.

Третий сезон стал благословением не только для Роуза, но и всех тех, кто имел удовольствие наблюдать за его игрой конкретно в тот момент времени. Неважно, согласны вы с его титулом MVP или нет, это была во всех смыслах вдохновенная игра, которая оставалась не только красотой в глазах смотрящего, но и вполне себе определенными цифрами в строгих статистических колонках.

«Буллс» улучшили результат предыдущего сезона на 21 победу и с показателем 62-20 стали лучшей командой лиги. Роуз прервал двухлетнее доминирование Леброна в качестве MVP и впервые с династийных времен вывел чикагцев в финал Восточной конференции. Там Леброн реваншировался («Хит» взяли серию 4-1), но в конечном итоге, на тот момент лишь усугубил свою репутацию обманщика и приспособленца.

Мало того, что «Хит» уступили «Далласу» в финале. Джеймс со всех сторон слышал о том, что «Майами» не попал бы в финал, если бы рядом с Роузом играл хотя бы еще один баскетболист калибра Матча звезд, кроме престарелого Карлоса Бузера. Было совершенно очевидно, что в только что назревшем противостоянии Роуза и Леброна публика поддерживала скромного парня из Чикаго.

Следующий сезон стал для праймового Роуза последним. Дальше его видели только в нарезках хайлайтов, а особо сентиментальные болельщики «Чикаго» – во снах, где грезили о возвращении былого атлетизма, напора и чистого удовольствия от игры в баскетбол. Собственно, и самому Роузу потребовалось немало времени, чтобы понять, что прежним он не будет и принять новую роль.

Этим перепутьем стало 31 октября 2018-го – последняя выдающаяся игра Роуза, и одна из первых в сезоне, по итогам которого он занял 6-е место в голосовании за титул «лучшего шестого».

На фоне этих кадров, не говоря уже о Роузе в форме «Чикаго», его карьерная статистика не поражает воображение: 17,4 очка, 3,2 подбора, 5,2 передачи.

Например, у Антуана Уокера, отыгравшего на три сезона меньше, чем Роуз, и взявшего чемпионский титул с «Далласом», сопоставимые показатели (17,5 очка, 3,2 подбора и 5,2 передачи). Но мы даже не помышляем об упоминании его имени среди кандидатов на включение в Зал славы. Хотя я бы не удивился, учитывая то, какой щедростью распределяются квоты.

И, на мой взгляд, именно неразборчивость (а иногда наоборот принципиальность при выборе кандидата) тех, кто ответственен за голосование, и есть еще одно немаловажное подспорье Роуза.

Мало того, что он самый молодой MVP в истории, он еще успел поиграть за «Буллз» и «Никс», а ни для кого не секрет, что для представителей династий проходные билеты в Зал славы компостируют с особым пиететом. Просто гляньте, каких порой персонажей можно обнаружить среди величайших из величайших только лишь по той причине, что они представляли «Лейкерс», «Бостон», «Чикаго» или «Нью-Йорк». Последний из самых ярких примеров – Майкл Купер, ни разу не попадавший на Матч звезд. Роуз выглядит гусаром не только на его фоне или на фоне Митча Ричмонда, который ни разу в среднем за сезон не набирал 26 очков за игру и сыграл всего в 23 матчах плей-офф, но и в сравнении с куда более именитыми экспонатами.

Взять того же Яо Мина, который помимо восьми Матчей звезд может козырнуть разве что пятью попаданиями в символические сборные НБА, причем ни в одном случае там нет первой. Разве что первая сборная лучших новичков.

Или Криса Уэббера, у которого пять Матчей, 5 символических сборных (только одна первая), первая сборная лучших новичков, а из индивидуальных наград – лишь звание лучшего новичка и лидера по подборам сезона-1999.

И это все относительно недавние примеры. Мы не берем в расчет, скажем, Гая Роджерса из 60-х, у которого за 14 лет в лиге из достижений только четыре Матча звезд и два титула лучшего пасующего.

На фоне таких игроков, как Мин, Уэббер, Тим Хардуэй, Митч Ричмонд, резюме Роуза по нынешним временам выглядит конкурентным и без MVP. А уж с ним и всей историей, которая ему предшествовала и окружала после его получения, попадание Роуза в Зал славы и вовсе становится вопросом времени.

Единственная интрига заключается в том, как скоро он туда попадет.

Не все сразу

Причин, по которым Роуза нельзя включать в Зал славы в самое ближайшее время, на самом деле, не так уж и много. Если уж дошли до Чонси Биллапса и Винса Картера, то сложно вообразить, кто хотя бы теоретически может составить ему конкуренцию и закрыть слоты очередного класса: напомните, какие потенциальные претенденты завершили карьеру в последние несколько лет? После включения в Зал славы аж Билли Кристалла очевидно, что никаких тормозов там вообще нет: устроители работают по принципу «Чем больше, тем веселее».

Еще более странно опасаться, что при возможном включении Деррика Роуза мы услышим саркастичные упоминания фамилий Брэндона Роя, Дэнни Грэйнджера, Майкла Редда и даже Грега Одена. Реноме самого молодого MVP в истории невозможно с ними и близко сравнить. Он вполне себе успел стать великим, а не только войти в категорию «могли бы стать действительно великими, если бы не».

Хотя, конечно, можно предположить, что наследию Роуза могут дать специально «настояться», чтобы не осталось совсем никаких сомнений, домыслов и разговоров. Нынешние «Буллз» явно не собираются воскресать, а значит, все последние наиболее значимые достижения команды, связанные с Роузом, год от года будут только прибавлять в цене.

Возможно, его и не стоит включать в Зал славы сразу же, в конце концов, он не безоговорочный «первый выбор» вроде Шака, Тима Данкана или Кобе. Но его историческое MVP, сильное снижение критериев к потенциальным кандидатам, а также показательная деградация «Чикаго» с момента его травм – рано или поздно должны привести к тому, что мы увидим Роуза, произносящего трогательную благодарственную речь при включении в Зал славы баскетбола.

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith, Justin Ford