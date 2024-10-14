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Виктор Кейру: «В офлайн-формате медиалиге пока тяжело конкурировать с Лигой ВТБ»

Виктор Кейру поделился мнением о баскетбольной медиалиге.

– Могут ли туры медиалиги со временем стать конкурентом для матчей Единой лиги ВТБ?

– Мы видим, что ЦСКА собирает по 15 тысяч зрителей на матчи с «Зенитом», УНИКСом. И это аудитория, которая ценит именно баскетбол и хорошо разбирается в игре. В офлайн-формате Media Basket пока тяжело конкурировать с Лигой ВТБ. И конечно, с точки зрения спортивной составляющей, уровень Лиги ВТБ несравненно выше уровня медиалиги. Что касается медийной составляющей, да, можно сравнить. В Media Basket лица многих команд – это артисты, музыканты и так далее. Они через свою аудиторию могут давать дополнительные охваты. Но я думаю, что Лига ВТБ тоже движется в эту сторону. Мы видим, что для продвижения клубов привлекаются медийные персоны, по крайней мере если мы говорим о ЦСКА или «Зените». На их матчах постоянно присутствуют знаменитости, которые любят баскетбол. Им интересно и престижно прийти посмотреть игру. Вообще, конкуренция есть у каждого баскетбольного проекта, который присутствует у нас на рынке, но она здоровая. В целом это двигает баскетбол в стране.

– Почему уровень игрока со статусом «медиа» так сильно влияет на результат команды?

– Формат медиалиги подразумевает постоянное присутствие на площадке одной медиаперсоны. По правилам Media Basket, он обязательно должен играть. Хотя, на мой взгляд, не всегда эстетично смотреть на игрока, который далек от баскетбола. Если бы это происходило эпизодически, на 5 минут или на 3 минуты игры, то да. Но не так, что он постоянно присутствует на площадке. Очень хорошо, что медиаперсоны все больше и больше интегрируются в спортивные проекты. Через них спорт действительно становится популярнее. Я сам привлекаю людей из шоу-бизнеса в мою лигу B1BOX, как уже говорил ранее. Но конечная цель всей спортивной индустрии – сделать звезд из самих спортсменов, а не с придыханием смотреть на медиаперсон и заглядывать им в рот, – считает бывший игрок сборной России.

«Нужно делать звезд из самих спортсменов, а не с придыханием смотреть на медиаперсон». Интервью с Кейру о Media Basket

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс’’
logoВиктор Кейру
болельщики
logoЕдиная лига ВТБ
Медиабаскетбол
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