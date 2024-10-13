Разыгрывающий «Маккаби» Рокас Йокубайтис пропустит 3 недели из-за перелома большого пальца руки
Рокас Йокубайтис временно выбыл из состава «Маккаби».
23-летний литовский разыгрывающий сломал большой палец на руке во время тренировки и пропустит около 3 недель. Клуб из Тель-Авива начал сезон Евролиги с результатом 1-1. В следующем матче «Маккаби» примет «Анадолу Эфес» у себя дома.
Йокубайтис набирал 6,5 очка, 3 передачи и 2 подбора в среднем в матчах этого сезона европейского турнира. Защитник перешел в израильский клуб из «Барселоны» этим летом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Маккаби»
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