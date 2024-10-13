«Реал», «Фенербахче» и «Барселона» – самые популярные в соцсетях клубы Евролиги
«Реал» лидирует в Евролиге по количеству подписчиков в соцсетях.
Второе и третье места занимают «Фенербахче» и «Барселона». Замыкает список немецкая «Альба».
Список основан на количестве подписчиков в сети Instagram*.
«Реал» (4,9 млн);
«Фенербахче» (1,38 млн);
«Барселона» (1,32 млн);
«Панатинаикос» (591 тыс.);
«Партизан» (413 тыс.);
«Црвена Звезда» (355 тыс.);
«Олимпиакос» (342 тыс.);
«Бавария» (330 тыс.);
«Анадолу Эфес» (256 тыс.);
«Жальгирис» (181 тыс.);
«Милан» (162 тыс.);
«Париж» (143 тыс.);
«Маккаби Тель-Авив» (138 тыс.);
«Виртус» (109 тыс.);
«Баскония» (95,7 тыс.);
«Виллербан» (92,3 тыс.);
«Монако» (86,8 тыс.);
«Альба» (66,5 тыс.).
*Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Два кольца», канал в сети Telegram
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