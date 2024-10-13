«Реал», «Фенербахче» и «Барселона» – самые популярные в соцсетях клубы Евролиги

«Реал» лидирует в Евролиге по количеству подписчиков в соцсетях.

Второе и третье места занимают «Фенербахче» и «Барселона». Замыкает список немецкая «Альба». Список основан на количестве подписчиков в сети Instagram*. «Реал » (4,9 млн); «Фенербахче » (1,38 млн); «Барселона » (1,32 млн); «Панатинаикос» (591 тыс.); «Партизан» (413 тыс.); «Црвена Звезда» (355 тыс.); «Олимпиакос» (342 тыс.); «Бавария» (330 тыс.); «Анадолу Эфес» (256 тыс.); «Жальгирис» (181 тыс.); «Милан» (162 тыс.); «Париж» (143 тыс.); «Маккаби Тель-Авив» (138 тыс.); «Виртус» (109 тыс.); «Баскония» (95,7 тыс.); «Виллербан» (92,3 тыс.); «Монако» (86,8 тыс.); «Альба » (66,5 тыс.). *Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы.