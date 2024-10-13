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«Реал», «Фенербахче» и «Барселона» – самые популярные в соцсетях клубы Евролиги

«Реал» лидирует в Евролиге по количеству подписчиков в соцсетях.

Второе и третье места занимают «Фенербахче» и «Барселона». Замыкает список немецкая «Альба».

Список основан на количестве подписчиков в сети Instagram*.

  1. «Реал» (4,9 млн);

  2. «Фенербахче» (1,38 млн);

  3. «Барселона» (1,32 млн);

  4. «Панатинаикос» (591 тыс.);

  5. «Партизан» (413 тыс.);

  6. «Црвена Звезда» (355 тыс.);

  7. «Олимпиакос» (342 тыс.);

  8. «Бавария» (330 тыс.);

  9. «Анадолу Эфес» (256 тыс.);

  10. «Жальгирис» (181 тыс.);

  11. «Милан» (162 тыс.);

  12. «Париж» (143 тыс.);

  13. «Маккаби Тель-Авив» (138 тыс.);

  14. «Виртус» (109 тыс.);

  15. «Баскония» (95,7 тыс.);

  16. «Виллербан» (92,3 тыс.);

  17. «Монако» (86,8 тыс.);

  18. «Альба» (66,5 тыс.).

 *Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Два кольца», канал в сети Telegram
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoБарселона
logoАльба
logoРеал
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