Бэм Адебайо о призе «Мистер замок»: «Когда речь заходит обо мне, правила игры меняются»

Бэм Адебайо считает, что к нему относятся предвзято .

По мнению центрового «Майами», уровень демонстрируемой им игры позволяет претендовать на звание «Мистер замок» и попадание в символические пятерки сезона.

«Когда речь заходит обо мне, правила игры меняются. И я понимаю, почему так происходит – я не показываю сногсшибательную статистику. Но я вот продолжаю защищаться на всех позициях – с первой по пятую – а вы все говорите, что я не могу получить «Мистера замка». Вообще-то существует не так много лучших по игре в защите, набирающих 20 очков, 10 подборов и 4 передачи. И не так много игроков в символических пятерках сезона, которые каждый год попадают в первую пятерку в голосовании за «Мистера замка». Просто в моем случае правила игры иные», – считает центровой «Майами ».