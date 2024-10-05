Бэм Адебайо о призе «Мистер замок»: «Когда речь заходит обо мне, правила игры меняются»
Бэм Адебайо считает, что к нему относятся предвзято .
По мнению центрового «Майами», уровень демонстрируемой им игры позволяет претендовать на звание «Мистер замок» и попадание в символические пятерки сезона.
«Когда речь заходит обо мне, правила игры меняются. И я понимаю, почему так происходит – я не показываю сногсшибательную статистику. Но я вот продолжаю защищаться на всех позициях – с первой по пятую – а вы все говорите, что я не могу получить «Мистера замка». Вообще-то существует не так много лучших по игре в защите, набирающих 20 очков, 10 подборов и 4 передачи. И не так много игроков в символических пятерках сезона, которые каждый год попадают в первую пятерку в голосовании за «Мистера замка». Просто в моем случае правила игры иные», – считает центровой «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости