Иман Шамперт: «Мне нравится тандем Брансона и Таунса на бумаге, но не в концовке матча в плей-офф»
Иман Шамперт не в восторге от тандема Джейлена Брансона и Карла-Энтони Таунса.
«В команде должен быть игрок, который способен выстрелить в плей-офф сам по себе. Я, как многократный участник плей-офф, знаю, что пик-н-ролл требуют корректировок, тегов, ротаций. Самое сложное – это защищаться один на один. Ничего не остается, как смотреть и надеяться, что он промажет.
Я ничего не имею против Таунса или Брансона. Мне нравятся оба игрока. Но я не думаю, что в конце матча они смогут легко разыгрывать пик-н-ролл. Если им удастся это делать, я с радостью за этим понаблюдаю. Мне нравится их тандем на бумаге. Но мне он не нравится в концовке матча в плей-офф. Он недостаточно угрожающий. Я бы стал защищаться против Брансона и подстраховывать за счет Таунса», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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