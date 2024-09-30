Скотти Пиппен выпустит документальный фильм о финале 1991 года против «Лейкерс», центром которого станет баскетбольный мяч
Скотти Пиппен рассказал о проекте «Game 5 Ball».
Центром документального фильма о финальной серии 1991 года против «Лейкерс» Мэджика Джонсона станет баскетбольный мяч с заключительного пятого матча.
Форвард «Чикаго» хранил его в течение 33 лет и решил использовать в проекте.
«Думаю, что этот мяч стал началом нашей династии и концом великой династии «Лейкерс» эпохи «Шоутайм».
Проект будет затрагивать течение всего сезона. Но хочу, чтобы этот мяч рассказал о том, каким был баскетбол 90-х и как выглядел наш путь к первому титулу», – заявил Пиппен.
Член Зала славы баскетбола также намерен превратить баскетбольный мяч в криптовалютный актив и продать доли владения им в виде цифровых токенов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
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