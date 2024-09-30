Скотти Пиппен выпустит документальный фильм о финале 1991 года против «Лейкерс», центром которого станет баскетбольный мяч

Скотти Пиппен рассказал о проекте «Game 5 Ball».

Центром документального фильма о финальной серии 1991 года против «Лейкерс» Мэджика Джонсона станет баскетбольный мяч с заключительного пятого матча.

Форвард «Чикаго » хранил его в течение 33 лет и решил использовать в проекте.

«Думаю, что этот мяч стал началом нашей династии и концом великой династии «Лейкерс » эпохи «Шоутайм».

Проект будет затрагивать течение всего сезона. Но хочу, чтобы этот мяч рассказал о том, каким был баскетбол 90-х и как выглядел наш путь к первому титулу», – заявил Пиппен .

Член Зала славы баскетбола также намерен превратить баскетбольный мяч в криптовалютный актив и продать доли владения им в виде цифровых токенов.