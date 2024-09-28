Джейлен Браун прокомментировал дополнительную мышечную массу: «В прошлом сезоне это оправдало себя»
Джейлен Браун нарастил еще большую мышечную массу в это межсезонье.
Защитник «Бостона», ставший MVP финала прошлого сезона НБА, прокомментировал свой подход.
«Я подкачался перед прошлым сезоном, и это оправдало себя. Положительно повлияло на здоровье, позволило избежать травм, защитило связки и суставы. Я провел 70 матчей, гоняясь за парнями по всему паркету, работая на обеих сторонах площадки. И смог сохранить силы на весь плей-офф, включая финал. Мне это понравилось, так что я сделал еще один шаг в этом направлении», – рассказал Браун.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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