«Здорово, что у него есть к чему стремиться». Джо Маззулла объяснил, почему был рад, когда Джейсон Тейтум не получил награду MVP финала

Джо Маззулла объяснил, почему был рад, что Джейсон Тейтум не получил MVP финала.

Ранее форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум пошутил, что Маззулла был «самым счастливым человеком на свете», когда Тейтум не стал MVP финала и пропустил два матча на Олимпиаде.

«Именно за это я его и люблю, это наши отношения, и я ценю, что он принимает мою точку зрения и то, как мы об этом говорим. Но в конце концов ему 26, и я просто сказал: «Слушай, ты так многого добился в этой лиге. Просто сделай шаг назад и оцени это, а затем будь благодарен, что, дай бог, у тебя осталось 10, 12, 14 лет в этой лиге. Кто знает, что тебя ждет?»

Думаю, что мы еще не видели его лучшую игру, учитывая, как много он работает и что он готов расти. Поэтому я подумал, что здорово, что у него есть к чему стремиться.

Иногда, когда ты добиваешься успеха, у тебя пропадает стремление достичь следующей цели. Иногда его нужно ждать. Иногда для этого нужно поражение, иногда полоса неудач. У него появилось стремление. Я думаю, что это просто подарок.

Это не значит, что он не должен злиться. Я не хотел умалять того, как это может отразиться на нем, потому что меня там не было. Но как его тренер и как человек, который заботится о нем, я подумал, что это здорово, потому что это дает ему цель, над которой он будет работать до конца своей карьеры», – сказал главный тренер «Бостона ».