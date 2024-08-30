Джеймс Бэнкс присоединился к «Арису»
«Арис» объявил о подписании Джеймса Бэнкса
Американский центровой (26 лет, 208 см) провел прошлый сезон в фарм-клубе «Селтикс» в G-лиге, набирая 4,9 очка, 3,3 подбора и 1,5 передачи за 15,5 минуты в среднем.
Для Бэнкса это станет вторым приездом в Европу после года в израильском чемпионате в сезоне-2020/21. Центровой поможет своему клубу в Еврокубке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Ариса»
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