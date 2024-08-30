Аксель Тупан продолжит карьеру в Мексике

Аксель Тупан переезжает в Мексику.

Бывший игрок НБА заключил 1-летний контракт с «Диаблос Рохос».

Тюпан (32 года, 201 см) последний раз играл в НБА сезоне-20/21 за «Милуоки». Минувший розыгрыш француз провел в составе «Метрополитана».