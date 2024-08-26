Никола Йокич – лучший баскетболист НБА по результатам опроса тренеров, скаутов и менеджеров от ESPN
ESPN опросил 18 тренеров, скаутов и менеджеров о будущем сезоне НБА.
Центрового «Денвера» Николу Йокича назвали лучшим игроком лиги. За него отдали 15 голосов. Вторым стал защитник «Далласа» Лука Дончич (2 голоса). Третьим – защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс (1).
Мнения по поводу награды MVP в сезоне-2024/25 разделились:
1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 7 голосов);
2. Лука Дончич («Даллас, 5);
3. Энтони Эдвардс («Миннесота», 2);
4. Никола Йокич («Денвер», 2);
5. Джейсон Тейтум («Бостон», 2).