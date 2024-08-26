Никола Йокич – лучший баскетболист НБА по результатам опроса тренеров, скаутов и менеджеров от ESPN

ESPN опросил 18 тренеров, скаутов и менеджеров о будущем сезоне НБА.

Центрового « » назвали лучшим игроком лиги. За него отдали 15 голосов. Вторым стал защитник « » Лука Дончич (2 голоса). Третьим – защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс (1).

Мнения по поводу награды MVP в сезоне-2024/25 разделились:

1. Шэй Гилджес- («Оклахома», 7 голосов);

2. («Даллас, 5);

3. Энтони Эдвардс («Миннесота», 2);

4. Никола Йокич («Денвер», 2);

5. Джейсон Тейтум («Бостон», 2).