Никола Йокич – лучший баскетболист НБА по результатам опроса тренеров, скаутов и менеджеров от ESPN

Теги Бостон Даллас Денвер Миннесота Оклахома-Сити Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Баскетбол

ESPN опросил 18 тренеров, скаутов и менеджеров о будущем сезоне НБА.

Центрового «Денвера» Николу Йокича назвали лучшим игроком лиги. За него отдали 15 голосов. Вторым стал защитник «Далласа» Лука Дончич (2 голоса). Третьим – защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс (1).

Мнения по поводу награды MVP в сезоне-2024/25 разделились:

1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 7 голосов);

2. Лука Дончич («Даллас, 5);

3. Энтони Эдвардс («Миннесота», 2);

4. Никола Йокич («Денвер», 2);

5. Джейсон Тейтум («Бостон», 2).

 

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3 комментария
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Ответ pichot
Лучшая тройка игроков: Джокер, Лука, Ант, но МВП станет ШГА... ¯_(ツ)_/¯
Потому что мвп - это не лучший, а самый полезный. Иначе бы у Леброна был десяток этих наград
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