Оргкомитет Олимпийских игр-2024 извинился за ошибку с гимном Южного Судана

Оргкомитет Игр-2024 вынудили извиниться на неправильный гимн Южного Судана.

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр в Париже в Париже Энн Дескам принесла извинения за ошибку организаторов, которые перепутали гимн Южного Судана перед матчем против команды Пуэрто-Рико.

«Если это так, мы приносим свои извинения», – сказала Дескам журналистам на брифинге.

В воскресенье матч Южного Судана с Пуэрто-Рико начался с конфуза. Организаторы включили гимн Судана, независимость от которого Южный Судан получил в 2011 году.

Болельщики команды выразили возмущение ошибкой. Стадион поддержал сборную продолжительной овацией во время паузы и после исполнения правильного гимна.

Южный Судан обыграл Пуэрто-Рико (90:79) и одержал первую победу в своей истории на олимпийском турнире.