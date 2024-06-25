Лоренцо Браун официально подписал 3-летний контракт с «Панатинаикосом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос чемпионат Греции Лоренцо Браун Баскетбол

«Панатинаикос» объявил о подписании 3-летнего контракта с Лоренцо Брауном.

По информации СМИ, сумма контракта составила 5,4 миллиона долларов долларов.

Бывший защитник казанского УНИКСа провел последние два сезона за «Маккаби Тель-Авив». В прошедшем сезоне Евролиги Браун набирал 13,2 очка, 2,8 подбора, 6,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

В 2022 году Браун получил испанское гражданство и помог сборной Испании завоевать золотую медаль на Евробаскете-2022.

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