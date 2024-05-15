«Альба» подписала 2-летний контракт с Уильямом Макдауэлл-Уайтом

«Альба» объявила о подписании контракта с Уильямом Макдауэлл-Уайтом.

Соглашение рассчитано на два года.

Австралийский разыгрывающий решил перебраться в Европу после четырех сезонов в австралийской лиге NBL. Макдауэлл-Уайт набирал 9,2 очка и 4,2 передачи за 23 минуты в среднем, выступая за «Нью-Зиланд» в прошлом чемпионате.

26-летний разыгрывающий пытался начать карьеру в НБА в сезоне-2019/20, но не смог пробиться в состав после подписания нескольких двусторонних контрактов с «Хьюстоном».