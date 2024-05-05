Кристапс Порзингис: «Рассчитываю восстановиться с исторической скоростью»

Теги травмы Бостон НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис рассказал о том, как проходит восстановление от травмы.

Центровой «Бостона» выбыл из строя из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. Предполагается, что он не сможет сыграть в полуфинале Восточной конференции. 

«Конкретной даты моего возвращения нет. Довольно рано для этого. Думаю, ситуация прояснится, когда я начну делать больше разных вещей.

Пока что я не очень близок. Но ожидаю восстановления с исторической скоростью», – сказал Порзингис с улыбкой.

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3 комментария
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Давай, Порзи🙌🏼
Очень нужен
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До финала рисковать не стоит.
Кливленд или Орландо должны свипнуть и без Порзи. А Нью-Йорк не факт, что будет здоров. Стоит рисковать в финале конфы только если Нью-Йорк заберёт 2 игры.
Поэтому форсировать возвращение не стоит
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