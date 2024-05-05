Кристапс Порзингис: «Рассчитываю восстановиться с исторической скоростью»

Кристапс Порзингис рассказал о том, как проходит восстановление от травмы.

Центровой « » выбыл из строя из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. Предполагается, что он не сможет сыграть в полуфинале Восточной конференции.

«Конкретной даты моего возвращения нет. Довольно рано для этого. Думаю, ситуация прояснится, когда я начну делать больше разных вещей.

Пока что я не очень близок. Но ожидаю восстановления с исторической скоростью», – сказал с улыбкой.