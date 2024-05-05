Кристапс Порзингис: «Рассчитываю восстановиться с исторической скоростью»
Кристапс Порзингис рассказал о том, как проходит восстановление от травмы.
Центровой «Бостона» выбыл из строя из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. Предполагается, что он не сможет сыграть в полуфинале Восточной конференции.
«Конкретной даты моего возвращения нет. Довольно рано для этого. Думаю, ситуация прояснится, когда я начну делать больше разных вещей.
Пока что я не очень близок. Но ожидаю восстановления с исторической скоростью», – сказал Порзингис с улыбкой.
Очень нужен
Кливленд или Орландо должны свипнуть и без Порзи. А Нью-Йорк не факт, что будет здоров. Стоит рисковать в финале конфы только если Нью-Йорк заберёт 2 игры.
Поэтому форсировать возвращение не стоит