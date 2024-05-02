Инсайдер Крис Хэйнс: «Кристапс Порзингис, скорее всего, пропустит следующую серию»

Теги травмы Бостон НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис может пропустить второй раунд плей-офф.

«Мне сказали, что он, скорее всего, пропустит и следующую серию. Есть надежда, что он вернется, если «Селтикс» выйдут в финал Восточной конференции», – сказал инсайдер Крис Хэйнс в эфире NBA on TNT.

Порзингис выбыл из строя из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. По словам главного тренера «Бостона» Джо Мазуллы, центровой пройдет обследование через неделю.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
С Кливлендом или Орландо справятся и без него
+2
0
+2
Будет 1-0 значит
0
0
0
Там до большого Финала спокойно могут дать ему время подлечиться.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий