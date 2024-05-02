Инсайдер Крис Хэйнс: «Кристапс Порзингис, скорее всего, пропустит следующую серию»

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис может пропустить второй раунд плей-офф.

«Мне сказали, что он, скорее всего, пропустит и следующую серию. Есть надежда, что он вернется, если «Селтикс» выйдут в финал Восточной конференции», – сказал инсайдер Крис Хэйнс в эфире NBA on TNT.

выбыл из строя из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. По словам главного тренера « » Джо Мазуллы, центровой пройдет обследование через неделю.