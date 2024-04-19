Руди Гобер: «Я должен выиграть чемпионат и заслужить уважение»

Руди Гобер надеется подтвердить свой высокий уровень игры в плей-офф.

Журналисты спросили у центрового «Миннесоты» о недоброжелателях, утверждающих, что француз не способен побеждать в плей-офф.

«Скоро у меня будет потрясающая возможность все доказать. И это именно то, ради чего я всегда работал, то, о чем мечтал. Всегда хотел выиграть чемпионат. В конце концов, высшим знаком уважения является то, что люди бросают вам вызов – сделай то, чего еще никогда не делал. А я еще не проходил дальше второго раунда, так как я могу злиться на них за то, что они подвергают сомнению мою способность это сделать?

Мы проходили это с Яннисом, мы видели это в ситуации с Йокичем. Каждому приходилось объясняться, что он за игрок, пока не выиграл чемпионат. А что говорили о них после побед? Не очень много. Дальше идет одно лишь уважение. И я должен заслужить это уважение», – заявил .