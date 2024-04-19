Эксперты считают, что Джонатану Куминге могут предложить контракт с зарплатой более 30 млн долларов за сезон
Джонатан Куминга может получить крупное продление контракта .
«Некоторые эксперты полагают, что Куминга может получить на открытом рынке более 30 миллионов долларов в год, и эта цифра сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком в составе «Голден Стэйт», – информирует обозреватель The Ringer Логан Мердок.
Куминга доступен для продления контракта уже этим летом. Сам форвард «Уорриорз» признался, что не думал над этим вопросом.
«Вау, я никогда... я даже не думал об этом. Агент поработает над этим. Я собираюсь позаботиться о своем ментальном здоровье и о своем теле.
Мне нравится в «Голден Стэйт». Все остальное сложится само собой», – заявил молодой игрок после завершения сезона для «воинов».
В 75 матчах регулярки 21-летний Куминга набирал 16,1 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
Вариант с неплохим продлением возможен и даже скорее нужен, но пока это скорее 25 с индексацией. И если не провалит следующий сезон.