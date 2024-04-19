Эксперты считают, что Джонатану Куминге могут предложить контракт с зарплатой более 30 млн долларов за сезон

Джонатан Куминга может получить крупное продление контракта .

«Некоторые эксперты полагают, что может получить на открытом рынке более 30 миллионов долларов в год, и эта цифра сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком в составе «Голден Стэйт», – информирует обозреватель The Ringer Логан Мердок.

Куминга доступен для продления контракта уже этим летом. Сам форвард «Уорриорз» признался, что не думал над этим вопросом.

«Вау, я никогда... я даже не думал об этом. Агент поработает над этим. Я собираюсь позаботиться о своем ментальном здоровье и о своем теле.

Мне нравится в « ». Все остальное сложится само собой», – заявил молодой игрок после завершения сезона для «воинов».

В 75 матчах регулярки 21-летний Куминга набирал 16,1 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.