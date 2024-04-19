Эксперты считают, что Джонатану Куминге могут предложить контракт с зарплатой более 30 млн долларов за сезон

Теги Голден Стэйт НБА Джонатан Куминга Баскетбол

Джонатан Куминга может получить крупное продление контракта .

«Некоторые эксперты полагают, что Куминга может получить на открытом рынке более 30 миллионов долларов в год, и эта цифра сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком в составе «Голден Стэйт», – информирует обозреватель The Ringer Логан Мердок.

Куминга доступен для продления контракта уже этим летом. Сам форвард «Уорриорз» признался, что не думал над этим вопросом.

«Вау, я никогда... я даже не думал об этом. Агент поработает над этим. Я собираюсь позаботиться о своем ментальном здоровье и о своем теле.

Мне нравится в «Голден Стэйт». Все остальное сложится само собой», – заявил молодой игрок после завершения сезона для «воинов».

В 75 матчах регулярки 21-летний Куминга набирал 16,1 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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5 комментариев
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Ммм... Что-то Куминга в конце сезона сдулся - да и если ему дать эти деньги, что тогда останется Мозесу Муди?
Вариант с неплохим продлением возможен и даже скорее нужен, но пока это скорее 25 с индексацией. И если не провалит следующий сезон.
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Как бы его махнуть в пакете вместе с Уигги, на что-то думающее и полезное...
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Куминга неплох, но это не будущий франчайз, кроме того он почти достиг потолка. Сливать надо его и всех остальных и разживаться пиками. Подземского еще можно подраскрутить и посмотреть что из него выйдет. А в целом капитальный ребут нужен и Керра в отпуск, он тоже никакущий, пусть на пляже с пацанами вспоминают минувшие деньки. Уж лучше так, чем пробивать всё новое дно.
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Ответ zippa
Куминге ещё расти и расти хотя бы до 3-4 опции в атаке. Пока это суператлет, не знающий что делать с мячом. Понятно что ГСВ сейчас вообще мяч не двигали, но Куминга его делал просто мёртвым. Нужно развивать, но Керр не силён в этом.
а кто силен в этом?
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