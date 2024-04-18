«Мы сыграем с тобой в следующей жизни». Хассан Уайтсайд написал трогательный пост о смерти младшего брата

Теги НБА Хассан Уайтсайд Баскетбол

Хассан Уайтсайд написал пост о брате, который умер в марте в возрасте 23 лет.

«Я носил тебя на руках, когда ты был ребенком, теперь я несу твой прах в холодной вазе. Боль была невыносимой. В этот момент наступила моя реальность. Я изо всех сил старался защитить тебя в течение тех 23 лет, что ты был здесь. Я бы все отдал, чтобы сыграть с тобой один на один.

Меня спрашивают, в порядке ли я. Я никогда не буду в порядке. Мне нужно оставаться сильным ради мамы и остальных членов семьи. Мы еще сыграем с тобой, братишка, в следующей жизни. Я люблю тебя, король», – написал бывший игрок «Майами».

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