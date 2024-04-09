«Бостон» стал 4-й командой в истории НБА, четыре игрока которой становились лучшими по итогам недели в одном сезоне
Баскетболисты «Селтикс» повторили редкое достижение.
«Бостон» стал четвертой командой в истории НБА, сразу четыре игрока которой получали награду лучшему по итогам недели в одном сезоне.
Кристапс Порзингис признан лучшим игроком 24-й недели в Восточной конференции. Ранее по ходу текущего чемпионата приз доставался Джейлену Брауну, Джейсону Тейтуму и Деррику Уайту.
«Селтикс» лидируют во всей лиге с результатом 62-16.