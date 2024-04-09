«Бостон» стал 4-й командой в истории НБА, четыре игрока которой становились лучшими по итогам недели в одном сезоне

Теги Бостон НБА Кристапс Порзингис Джейлен Браун Джейсон Тейтум Деррик Уайт Баскетбол

Баскетболисты «Селтикс» повторили редкое достижение.

«Бостон» стал четвертой командой в истории НБА, сразу четыре игрока которой получали награду лучшему по итогам недели в одном сезоне.

Кристапс Порзингис признан лучшим игроком 24-й недели в Восточной конференции. Ранее по ходу текущего чемпионата приз доставался Джейлену Брауну, Джейсону Тейтуму и Деррику Уайту.

«Селтикс» лидируют во всей лиге с результатом 62-16.

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1 комментарий
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А первые 3 команды кто?
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