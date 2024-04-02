Марк Кьюбан: «Если у Кайри и есть проблема, так это то, что его волнует слишком много вещей. У него золотое сердце»

Марк Кьюбан поделился мнением о Кайри Ирвинге.

Совладелец «Мэверикс» считает, что у публики сложилось превратное мнение о звездном баскетболисте.

«Если вы посмотрите на Кайри после любого матча, то увидите, как он обнимает товарищей по команде. Это не банальное «дай пять», быстрые объятия и уход с площадки. Он обнимает вас, как родного. Когда мы разговаривали с окружающими его людьми перед сделкой, не было никого, кто бы испытывал к нему неприязнь, все его любили. Если поспрашивать у товарищей по команде, нынешних и бывших, все любят его.

Я просто обожаю Кайри. Чем больше я с ним разговариваю, тем понятнее мне становится, что у него золотое сердце. Его заботит слишком многое. Если у него и есть проблема, так это то, что его волнует слишком много вещей. Есть определенные люди – когда ты обнимаешь их, то чувствуешь, кто они. относится к их числу», – рассказал .