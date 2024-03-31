Джош Гидди: «Ненавидел, боялся игр, когда меня опекали «большие» противника»

Защитник «Оклахомы» Джош Гидди прокомментировал изменения в своей игре.

Защитник испытывал проблемы в нападении. Команды ставили против него своих бигменов и давали пространство на трехочковой линии.

«Во многом это вопрос принятия. Я ненавидел и боялся этих игр, когда меня опекали «большие», провоцировали на дальние броски. Оценивал себя каждый матч по тому, сколько трехочковых бросков попали в корзину. Теперь я изменил подход и свое мышление. Радуюсь возможности наказать их и заставить поменять защитные схемы.

Раньше я не мог заснуть перед играми с командами, которые проделывали со мной такое. Но я побеседовал с тренером. Я вообще много разговаривал с тренерским штабом в этом году. Мы постарались найти альтернативные методы в атаке, простые броски. Мы всей командой учимся делать это, и становится все проще и проще.

Но главным для меня стало принятие ситуации и изменение точки зрения на подобные игры», – рассказал .

В последних 10 играх защитник набирает 17,5 очка, 7,1 подбора и 5,2 передачи при 55,3% реализации бросков с игры и 38,6% трехочковых в среднем.