Уикенд всех звезд НБА. Мэк Маккланг стал двухкратным победителем конкурса данков

Теги Шакил О′Нил НБА Матч всех звезд НБА Джейлен Браун Мэк Маккланг Баскетбол

Игрок G-лиги выиграл второй год подряд и повторил достижение Джордана, Ричардсона, Робинсона и Лавина.

Уикенд всех звезд НБА-2024

Индианаполис, Индиана

Конкурс данков

Новички лиги Хайме Хакес (94,2) и Джейкоб Топпин (95) не прошли в финальную часть состязания. Хакес продемонстрировал прыжок через Шакила О’Нила, но использовал его плечо в качестве опоры. Форвард «Никс» перепрыгнул своего брата, победителя конкурса 2022 года Оби Топпина.

Джейлен Браун исполнил данк Доминика Уилкинса, который выступал в роли судьи соревнования, а затем перепрыгнул через стримера Кая Сената, получив передачу от Джейсона Тейтума.

В финальной части состязания Мэк Маккланг снова использовал Шакила О’Нила в качестве ассистента. Легендарный центровой согласился надеть специально приготовленную для него майку от школьной формы Гейт-Сити. За прыжок через четырехкратного чемпиона НБА Маккланг получил 50 очков и закрепил свою победу.

Результаты финального раунда: Браун (97,8), Маккланг (98,8)

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8 комментариев
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Смешно судейки Брауна проталкивали. Чел еле-еле дефолтные данки исполнил.
А еще вечно эти прыжки через кого-то. Бедного Шака без конца тащат на площадку.
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+11
за первый данк Маккланг заслужил, но деды на оценках конечно со своим настроением
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Ответ Виталий Борковский
мне одному кажется,что у него все данки плюс минус однообразные?
кажется. посмотри данки Грабо, вот где однообразие
+2
0
+2
Первый данк Мака крутой и необычный, выиграл по делу, пример Брауна показывает, что не нужны ‘’звёзды’’ на контесте, за игровые данки ему видимо из вежливости большие оценки ставили
+2
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+1
мне одному кажется,что у него все данки плюс минус однообразные?
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чел из НЙ понравился!в финале макланг заслуженно через шака даже голову не зацепил)
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А в это время Янис пиджаке Шака 🤣🤣🤣
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Ответ MaxBridge
А в это время Янис пиджаке Шака 🤣🤣🤣
Мелочь по карманам тырил?
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