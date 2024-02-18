Уикенд всех звезд НБА. Мэк Маккланг стал двухкратным победителем конкурса данков

Игрок G-лиги выиграл второй год подряд и повторил достижение Джордана, Ричардсона, Робинсона и Лавина.

Уикенд всех звезд НБА-2024

Индианаполис, Индиана

Конкурс данков

Новички лиги Хайме Хакес (94,2) и Джейкоб Топпин (95) не прошли в финальную часть состязания. Хакес продемонстрировал прыжок через Шакила О’Нила, но использовал его плечо в качестве опоры. Форвард «Никс» перепрыгнул своего брата, победителя конкурса 2022 года Оби Топпина.

исполнил данк Доминика Уилкинса, который выступал в роли судьи соревнования, а затем перепрыгнул через стримера Кая Сената, получив передачу от Джейсона Тейтума.

В финальной части состязания снова использовал Шакила О’ в качестве ассистента. Легендарный центровой согласился надеть специально приготовленную для него майку от школьной формы Гейт-Сити. За прыжок через четырехкратного чемпиона НБА Маккланг получил 50 очков и закрепил свою победу.

Результаты финального раунда: Браун (97,8), Маккланг (98,8)