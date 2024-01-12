Танасис Адетокумбо получил фол за симуляцию через 9 секунд после появления на площадке
Танасис Адетокумбо получил фол за симуляцию вскоре после появления на площадке.
Форвард «Милуоки» впервые вышел на замену в четвертой четверти, когда его команда вела 35 очков.
Уже через 9 секунд Танасису выписали технический после картинного падения.
На счету родного брата Янниса Адетокумбо 6 очков, 1 подбор и 1 передача за 9 минут.
Не для того же он в команде, чтобы на площадку выходить...
Дело в том, что каждый из 14-15 номера в ротации остальных клубов заслужил это место упорным трудом, порой годами отрабатывая за три копейки в Джи Лигах.
Уровень Танасиса - полировать банку в каком-нибудь Арисе.
И мы все прекрасно знаем, за какие "скиллы" он уже 4 года занимает место в ростере контендера НБА.