Танасис Адетокумбо получил фол за симуляцию через 9 секунд после появления на площадке

Теги Бостон Милуоки НБА Баскетбол - видео Танасис Адетокумбо Баскетбол

Танасис Адетокумбо получил фол за симуляцию вскоре после появления на площадке.

Форвард «Милуоки» впервые вышел на замену в четвертой четверти, когда его команда вела 35 очков.

Уже через 9 секунд Танасису выписали технический после картинного падения.

На счету родного брата Янниса Адетокумбо 6 очков, 1 подбор и 1 передача за 9 минут.

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3 комментария
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Ничего страшного. Растерялся человек в незнакомой обстановке.
Не для того же он в команде, чтобы на площадку выходить...
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Ответ |NPLM|
Ничего страшного. Растерялся человек в незнакомой обстановке. Не для того же он в команде, чтобы на площадку выходить...
Назови 14-15 игрока ротации в других командах,имеющего регулярное игровое время?
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Ответ FS19
Назови 14-15 игрока ротации в других командах,имеющего регулярное игровое время?
Дело не в регулярном игровом времени.
Дело в том, что каждый из 14-15 номера в ротации остальных клубов заслужил это место упорным трудом, порой годами отрабатывая за три копейки в Джи Лигах.
Уровень Танасиса - полировать банку в каком-нибудь Арисе.
И мы все прекрасно знаем, за какие "скиллы" он уже 4 года занимает место в ростере контендера НБА.
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