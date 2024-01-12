Танасис Адетокумбо получил фол за симуляцию вскоре после появления на площадке.

Форвард « » впервые вышел на замену в четвертой четверти, когда его команда вела 35 очков.

Уже через 9 секунд выписали технический после картинного падения.

На счету родного брата Янниса Адетокумбо 6 очков, 1 подбор и 1 передача за 9 минут.