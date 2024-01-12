TNT переключился на трансляцию в Далласе из-за того, что «Бакс» побеждали «Селтикс» с разгромным счетом

Каналу TNT пришлось отказаться от трансляции матча «Милуоки» – «Бостон».

«Бакс» вели со счетом 100:62, когда ведущий Эрни Джонсон заявил, что канал переходит на матч в Далласе между «Мэверикс» и «Никс».

« » ведет 38 очков, « » больше не выпустит ведущих игроков, так что мы решили посмотреть, что там еще происходит в лиге. «Оклахома» ведет 36 очков, так что это не вариант. «Никс» уступают в 19 очков, но это самая напряженная из доступных игр на данный момент», – заявил Джонсон.

« » в итоге вернулся в игру и уступил с разницей в 4 очка – 124:128.