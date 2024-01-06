Леброн Джеймс об уходе Рикки Рубио из баскетбола: «Поздравляю его с отличной карьерой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Рикки Рубио НБА Баскетбол

Леброн Джеймс поздравил Рикки Рубио, который завершил карьеру .

Форвард «Лейкерс» ответил на вопрос о Рубио после матча с «Мемфисом», в котором команда потерпела четвертое поражение подряд.

«Я отношусь к нему с уважением. Поздравляю с отличной карьерой», – сказал Джеймс.

Звездный баскетболист извинился за то, что говорил об испанце с плохо скрываемым разочарованием.

«Я не выгляжу искренним, когда говорю все это. Просто нам снова надрали задницу. Так что извиняюсь. Просто неудачное время для такого вопроса.

В общем, сейчас это не совсем я. Поздравляю Рикки», – сказал Джеймс.

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1 комментарий
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Я видел это интервью в прямом эфире.
Это цирк от журналистов. Потом в студии так и сказали.
Джеймс не играл с Рубио.
Джеймс только что влетел в четвертом матче подряд.
И тут испанский журналист спрашивает его про Рубио.
Поэтому в конце интервью Джеймс и сказал, что это неудачный вопрос и он не Рикки, чтобы подводить итоги его карьеры.
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