Леброн Джеймс об уходе Рикки Рубио из баскетбола: «Поздравляю его с отличной карьерой»
Леброн Джеймс поздравил Рикки Рубио, который завершил карьеру .
Форвард «Лейкерс» ответил на вопрос о Рубио после матча с «Мемфисом», в котором команда потерпела четвертое поражение подряд.
«Я отношусь к нему с уважением. Поздравляю с отличной карьерой», – сказал Джеймс.
Звездный баскетболист извинился за то, что говорил об испанце с плохо скрываемым разочарованием.
«Я не выгляжу искренним, когда говорю все это. Просто нам снова надрали задницу. Так что извиняюсь. Просто неудачное время для такого вопроса.
В общем, сейчас это не совсем я. Поздравляю Рикки», – сказал Джеймс.
Это цирк от журналистов. Потом в студии так и сказали.
Джеймс не играл с Рубио.
Джеймс только что влетел в четвертом матче подряд.
И тут испанский журналист спрашивает его про Рубио.
Поэтому в конце интервью Джеймс и сказал, что это неудачный вопрос и он не Рикки, чтобы подводить итоги его карьеры.