Леброн Джеймс об уходе Рикки Рубио из баскетбола: «Поздравляю его с отличной карьерой»

Леброн Джеймс поздравил Рикки Рубио, который завершил карьеру .

Форвард « » ответил на вопрос о после матча с «Мемфисом», в котором команда потерпела четвертое поражение подряд.

«Я отношусь к нему с уважением. Поздравляю с отличной карьерой», – сказал Джеймс.

Звездный баскетболист извинился за то, что говорил об испанце с плохо скрываемым разочарованием.

«Я не выгляжу искренним, когда говорю все это. Просто нам снова надрали задницу. Так что извиняюсь. Просто неудачное время для такого вопроса.

В общем, сейчас это не совсем я. Поздравляю Рикки», – сказал .