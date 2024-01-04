Руди Гобер: «Добившись небольшого успеха, порой ты забываешь, благодаря чему ты этого добился»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер заявил, что поражения иногда бывают полезны.

«Добившись небольшого успеха, порой ты забываешь, благодаря чему ты этого добился. Тебя все хвалят, но это может сделать тебя немного мягче. Когда ты получаешь оплеуху, когда ты проигрываешь, происходит обратный эффект», – сказал француз.

«Миннесота» потерпела два поражения подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции (24-9).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ауф! 🐺
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий