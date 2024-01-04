Руди Гобер: «Добившись небольшого успеха, порой ты забываешь, благодаря чему ты этого добился»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер заявил, что поражения иногда бывают полезны.

«Добившись небольшого успеха, порой ты забываешь, благодаря чему ты этого добился. Тебя все хвалят, но это может сделать тебя немного мягче. Когда ты получаешь оплеуху, когда ты проигрываешь, происходит обратный эффект», – сказал француз.

« » потерпела два поражения подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции (24-9).