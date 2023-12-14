«Нью-Йорк» готовится к проведению «крупного обмена» (Воджнаровски)

Теги Нью-Йорк НБА Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что «Нью-Йорк» проведет крупный обмен до начала сезона-2024/25.

«Никс» готовились, используя драфт-активы и развитие молодых игроков, совершить крупный обмен, необходимый для продвижения в элиту Восточной конференции и НБА. Я не думаю, что им нужно форсировать этот процесс в дедлайн, но они явно стремятся найти такую сделку в межсезонье.

У нынешнего состава есть потолок, хотя, учитывая последние несколько десятилетий в Нью-Йорке, создать команду, стабильно играющую в плей-офф, – немалое достижение. Но да, им нужно сделать следующий шаг, и у них есть все возможности сделать это, как только еще одна звезда – или звезды – станут доступны для обмена», – написал Воджнаровски в соцсетях.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В формате "всех на всех"
+2
0
+2
Обменяют Рэндла на Зак Лавин
+2
-1
+1
Зак Лавин залетает. Звезда !
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий