«Нью-Йорк» готовится к проведению «крупного обмена» (Воджнаровски)

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что «Нью-Йорк» проведет крупный обмен до начала сезона-2024/25.

«Никс» готовились, используя драфт-активы и развитие молодых игроков, совершить крупный обмен, необходимый для продвижения в элиту Восточной конференции и . Я не думаю, что им нужно форсировать этот процесс в дедлайн, но они явно стремятся найти такую сделку в межсезонье.

У нынешнего состава есть потолок, хотя, учитывая последние несколько десятилетий в , создать команду, стабильно играющую в плей-офф, – немалое достижение. Но да, им нужно сделать следующий шаг, и у них есть все возможности сделать это, как только еще одна звезда – или звезды – станут доступны для обмена», – написал Воджнаровски в соцсетях.