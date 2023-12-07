Деннис Шредер стал «Человеком года» в Германии

Разыгрывающий сборной Германии и « » признан «Человеком года» в Германии.

По результатам репрезентативного опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Norstat по заказу журнала «Playboy», капитан немецкой сборной получил 18 процентов голосов. В опросе приняли участие 1 025 женщин и мужчин.

Минувшим летом Шредер помог сборной Германии завоевать первый в ее истории титул чемпиона мира. Защитник стал лучшим бомбардиром финального матча против Сербии, набрав 28 очков, и впоследствии был признан MVP турнира.

Список номинантов:

18% - Деннис Шредер

10% - Борис Писториус (министр обороны Германии)

10% - Роберт Хабек (вице-канцлер Германии)

10% - Маттиас Швайгхефер (актер)

9% - Руди Феллер (футбольный тренер)

8% - Юлиан Нагельсман (футбольный тренер)

7% - Маркус Зедер (премьер-министр Баварии)