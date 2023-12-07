Деннис Шредер стал «Человеком года» в Германии

Теги Торонто сборная Германии НБА Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии и «Торонто» Деннис Шредер признан «Человеком года» в Германии.

По результатам репрезентативного опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Norstat по заказу журнала «Playboy», капитан немецкой сборной получил 18 процентов голосов. В опросе приняли участие 1 025 женщин и мужчин.

Минувшим летом Шредер помог сборной Германии завоевать первый в ее истории титул чемпиона мира. Защитник стал лучшим бомбардиром финального матча против Сербии, набрав 28 очков, и впоследствии был признан MVP турнира. 

Список номинантов:

18% - Деннис Шредер

10% - Борис Писториус (министр обороны Германии)

10% - Роберт Хабек (вице-канцлер Германии)

10% - Маттиас Швайгхефер (актер)

9% - Руди Феллер (футбольный тренер)

8% - Юлиан Нагельсман (футбольный тренер)

7% - Маркус Зедер (премьер-министр Баварии)

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6 комментариев
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Заслужил, немцы чемпионы мира, а Шредер лучший игрок чемпионата, что еще надо?😉
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ed Monix
Комментарий удален пользователем
Очень малое количество историков считает, что в случае поражения СССР(а судя по вашему комментарию, только восточный фронт вы и учитываете), сходятся на том, что третий рейх был бы в своем первозданном виде в 21 веке.
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