Деннис Шредер стал «Человеком года» в Германии
Разыгрывающий сборной Германии и «Торонто» Деннис Шредер признан «Человеком года» в Германии.
По результатам репрезентативного опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Norstat по заказу журнала «Playboy», капитан немецкой сборной получил 18 процентов голосов. В опросе приняли участие 1 025 женщин и мужчин.
Минувшим летом Шредер помог сборной Германии завоевать первый в ее истории титул чемпиона мира. Защитник стал лучшим бомбардиром финального матча против Сербии, набрав 28 очков, и впоследствии был признан MVP турнира.
Список номинантов:
18% - Деннис Шредер
10% - Борис Писториус (министр обороны Германии)
10% - Роберт Хабек (вице-канцлер Германии)
10% - Маттиас Швайгхефер (актер)
9% - Руди Феллер (футбольный тренер)
8% - Юлиан Нагельсман (футбольный тренер)
7% - Маркус Зедер (премьер-министр Баварии)