Келли Убре: «Не буду рассказывать подробности инцидента, продолжается расследование»

Теги происшествия Филадельфия НБА Келли Убре Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Убре заявил, что не будет рассказывать детали инцидента, произошедшего 11 ноября, потому что полиция продолжает расследование.

«Прежде всего, хочу сказать спасибо моей семье, друзьям, «Сиксерс», особенно тренеру Нерсу за максимальную поддержку в течение всего этого процесса.

Я говорил с полицией об этой ситуации, расследование продолжается. Я уже поговорил об этом с теми, с кем нужно поговорить, и пусть так и остается. Я не буду рассказывать подробности инцидента, потому что полиция занимается этим делом», – сказал Убре.

11 ноября Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

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1 комментарий
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Да признай уже, что или с велика в лесу в овраг упал, или что по дороге домой дали люлей и велик отбрали. Или все вместе))
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