Дирк Новицки: «Один парень в ресторане спутал меня с Риком Смитсом»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА Шон Кемп Рик Смитс Детлеф Шремпф Баскетбол

Легендарный игрок НБА Дирк Новицки рассказал забавную историю о том, как его приняли за экс-центрового лиги Рика Смитса.

«Один парень в ресторане подошел ко мне и спрашивает: «А вы же Рик Смитс?»

Не совсем так, но я оценил его познания в баскетболе», – сказал Новицки.

Другой немецкий экс-игрок НБА Детлеф Шремпф ранее рассказывал, что его неоднократно путали со Смитсом.

«Много раз со Смитсом, а один разок даже с Шоном Кемпом», – Шремпф.

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7 комментариев
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Благодаря Рику Смитсу я болею за Индиану. Неблагодарное дело оказалось, но что поделать...
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Главное чтобы не с Маггси Боггсом
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"Не совсем так, но я оценил его познания в баскетболе», – сказал Новицки" - хорошо сказал!
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Ответ Mr.BadGuy
Шона Кемпа с его истинно арийской внешностью нетрудно с немцем спутать.
"Замечательно. Поразительно. Гениально! Слушайте, я не узнаю́ вас в гриме! Кто вы такой? Рик... Смитс?.. М-м… Нет. Ах! Шон...Кэмп… Оу… Нет-нет-нет-нет, нет-нет-нет-нет. Боже мой!.. (стучит себя по лбу) Кевин Дюрант… (подходит к Дирку) Кеша!…
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Ответ JJ78
Благодаря Рику Смитсу я болею за Индиану. Неблагодарное дело оказалось, но что поделать...
А там же ещё тогда были два Дэвиса и Миллер... Эх...
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Ответ JJ78
Благодаря Рику Смитсу я болею за Индиану. Неблагодарное дело оказалось, но что поделать...
Тогда была интересная Индиана - Смитс, Штемпф и редчайший снайпер Реджи Миллер
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