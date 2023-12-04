Дирк Новицки: «Один парень в ресторане спутал меня с Риком Смитсом»
Легендарный игрок НБА Дирк Новицки рассказал забавную историю о том, как его приняли за экс-центрового лиги Рика Смитса.
«Один парень в ресторане подошел ко мне и спрашивает: «А вы же Рик Смитс?»
Не совсем так, но я оценил его познания в баскетболе», – сказал Новицки.
Другой немецкий экс-игрок НБА Детлеф Шремпф ранее рассказывал, что его неоднократно путали со Смитсом.
«Много раз со Смитсом, а один разок даже с Шоном Кемпом», – Шремпф.