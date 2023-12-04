Легендарный игрок НБА Дирк Новицки рассказал забавную историю о том, как его приняли за экс-центрового лиги Рика Смитса.

«Один парень в ресторане подошел ко мне и спрашивает: «А вы же Рик Смитс?»

Не совсем так, но я оценил его познания в баскетболе», – сказал Новицки.

Другой немецкий экс-игрок НБА Детлеф Шремпф ранее рассказывал, что его неоднократно путали со Смитсом.

«Много раз со Смитсом, а один разок даже с », – Шремпф.