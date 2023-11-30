Милош Павичевич после поражения от «Зенита»: «Держались до конца, хоть немножко в конце не повезло»
Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич заявил, что его команде немного не повезло в концовке матча против «Зенита» (59:61).
«Поздравляю команду «Зенит», сегодня они, как и мы, отдали все на площадке. Очень хорошо защищались, как и мы, так что сегодня была настоящая баскетбольная битва. Такие матчи красят эту игру.
Наши ребята молодцы, держались до конца, хоть немножко в конце не повезло. Спасибо болельщикам, они очень сильно сегодня нас поддерживали!» – сказал Павичевич.