Милош Павичевич после поражения от «Зенита»: «Держались до конца, хоть немножко в конце не повезло»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич заявил, что его команде немного не повезло в концовке матча против «Зенита» (59:61).

«Поздравляю команду «Зенит», сегодня они, как и мы, отдали все на площадке. Очень хорошо защищались, как и мы, так что сегодня была настоящая баскетбольная битва. Такие матчи красят эту игру.

Наши ребята молодцы, держались до конца, хоть немножко в конце не повезло. Спасибо болельщикам, они очень сильно сегодня нас поддерживали!» – сказал Павичевич.

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