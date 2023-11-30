Хавьер Паскуаль: «Нам надо было заканчивать игру еще раньше, не доводя до такой напряженной концовки»

Главный тренер « » прокомментировал победу над « » в напряженной концовке (61:59).

«Прежде всего, хочу пожелать «Уралмашу» удачи в дальнейшем. Мы очень хорошо начали матч, но во второй четверти сдали обороты, и «Уралмаш» нас догнал. В третьей четверти \вернулись в игру, показали хороший баскетбол, но, к сожалению, довели игру до триллера в концовке, допустили два фола в нападении.

Очень нервозная была концовка, в которой нам удалось выиграть. Но думаю, что нам надо было заканчивать эту игру еще раньше, не доводя до такой напряженной концовки», – сказал Паскуаль.