Хавьер Паскуаль: «Нам надо было заканчивать игру еще раньше, не доводя до такой напряженной концовки»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Уралмашем» в напряженной концовке (61:59).

«Прежде всего, хочу пожелать «Уралмашу» удачи в дальнейшем. Мы очень хорошо начали матч, но во второй четверти сдали обороты, и «Уралмаш» нас догнал. В третьей четверти \вернулись в игру, показали хороший баскетбол, но, к сожалению, довели игру до триллера в концовке, допустили два фола в нападении.

Очень нервозная была концовка, в которой нам удалось выиграть. Но думаю, что нам надо было заканчивать эту игру еще раньше, не доводя до такой напряженной концовки», – сказал Паскуаль.

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